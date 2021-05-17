Голодные дети через окно молили о помощи соседей на Украине. Фото

На Украине соседи услышали крики голодных детей, которые просили их о помощи. Они были заперты родителями в заваленной мусором квартире. Об этом на своей странице Facebook рассказала глава Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

«Двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Родители их закрыли и ушли в неизвестном направлении. Голодных и испуганных, их вытащили соседи через форточку. На место приехали мы и полиция», — рассказала Никандрова.

Источник фото: страница Юлии Никандровой в Facebook

Никандрова опубликовала фото с места. На кадрах можно разглядеть, что комнаты полностью завалены мусором и грязью. На полу валяется одежда, пакеты, продукты. На стенах висят затертые и оборванные обои, а шкафы ломятся от хлама.

Пока полиция забирала детей, к дому подошли родители с третьим ребенком, их сразу доставили в отделение. Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки даже есть раны на шее и лице. На месте их сразу же осмотрели медики. Пока неизвестно, что ждет родителей.