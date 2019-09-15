Голливудские актеры оказались более высокооплачиваемыми, чем актрисы

Гонорары голливудских актрис в среднем на 1,1 миллиона доллара меньше, чем у их коллег мужчин. К такому выводу пришли экономисты из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера.

Как сообщила газета The Guardian, экономисты проанализировали данные о зарплатах 246 актеров, которые снялись в 1343 фильмах с 1980 по 2015 год. Причем оказалось, что разрыв зарплат за эти годы практически не изменился.

Сначала ученые исключили из анализа ряд переменных, в том числе предыдущие успехи актеров, наличие наград и популярность в соцсетях. Тогда оказалось, что женщинам платят на 56% меньше, в деньгах эта разница выглядит как 2,2 миллиона долларов за фильм. Если эти переменные вернуть, то разница станет меньше, но все равно внушительной — 1,1 миллиона долларов за фильм.

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Самая большая разница в экшн-фильмах — 1,8 миллиона долларов. Примечательно, что мужчины получают больше даже в романтических комедиях, которые считаются женским жанром.

Голливудские звезды уже несколько лет пытаются привлечь внимание к проблеме разницы заработков. Самый известный случай был, когда стало известно, что актеры из «Аферы по-американски» Кристиан Бэйл и Брэдли Купер за 45 дней съемок получили по 2,5 миллиона долларов и 9% от сборов. Эми Адамс, которая провела на съемках столько же времени, заработала 1,25 миллиона долларов и 7% от сборов.