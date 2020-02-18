Голливудская каскадерша напала на бывшего мужа. Он ее застрелил и дождался полицию

Актрису и каскадера Шерил Сандерс застрелил ее бывший муж. По его словам, она напала на него.

Сандерс вместе со своим нынешним супругом Ричардом Ридом нашли мертвыми в округе Грин (штат Огайо, США). Рядом стоял ее экс-супруг Линдси Данкан. Об этом сообщило издание Independent.

Данкан рассказал, что пара устроила ему и его жене «вооруженную засаду». Они подстерегли их, ничего не объяснили и начали угрожать. Мужчина не нашел ничего лучше, открыл огонь и убил обоих. По его словам, накануне они договорились с Сандерс встретиться, чтобы обсудить плату учебы общих дочерей.

Полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения. По предварительной версии, Данкан начал стрелять в целях самообороны. Сандерс известна тем, что работала на съемочной площадке в качестве дублерши Сандры Буллок, Николь Кидман, Кэмерон Диаз и других известных голливудстких актрис. Она прекратила карьеру после работы на съемках второй части фантастической трилогии «Назад в будущее» (1989 год). Она получила травму.