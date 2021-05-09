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    09 мая 2021, 00:32

    Голливудская актриса встретилась с дочерью, отданной на усыновление 50 лет назад

    Кирилл Фролов

    Американская телеактриса Линн Муди встретила свою дочь, которую отдала на усыновление более 50 лет назад. Родство помог установить генетический тест, который прошла жительница Лос-Анджелеса Лиза Райт, сообщило издание Today.

    Голливудская актриса встретилась с дочерью, отданной на усыновление 50 лет назад

    Лиза воспитывалась в приемной семье и до последнего времени не искала встречи с биологическими родителями.

    «Твоя мама любила тебя, но она была очень молода и знала, что не сможет о тебе позаботиться», — говорила ее приемная мать.

    «Я так сильно хотела ребенка, и поэтому твоя мама позволила мне позаботиться о тебе. Тебя не бросили. Это было для тебя самым лучшим», — поясняла она.

    Усыновление проходило по закрытой процедуре — родители и усыновители ничего не знали друг о друге.

    Лиза выросла и родила собственного ребенка. В 2018 году, когда ей было 54 года, ее сын предложил пройти тест ДНК, чтобы найти родственников. Так она нашла своего дядю, а через него — биологическую мать.

    Линн Муди сама позвонила дочери. А на следующий день женщины встретились.

    Актриса рассказала, что больше не заводила детей, и всегда мечтала найти девочку, которую родила в 18 лет.

    Приемные родители Райт скончались до того, как Лиза связалась со своей биологической матерью.

    Но и они, и Лиза часто видели ее до этого. Муди снялась в ситкоме «Это моя мама», выходившем на канале ABC в середине 1970-х годов. Семья любила этот сериал.

    «Я выросла, наблюдая за мамой по телевизору, и даже не подозревала об этом», — удивлялась Лиза Райт.