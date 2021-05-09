Голливудская актриса встретилась с дочерью, отданной на усыновление 50 лет назад

Американская телеактриса Линн Муди встретила свою дочь, которую отдала на усыновление более 50 лет назад. Родство помог установить генетический тест, который прошла жительница Лос-Анджелеса Лиза Райт, сообщило издание Today.

Лиза воспитывалась в приемной семье и до последнего времени не искала встречи с биологическими родителями.

«Твоя мама любила тебя, но она была очень молода и знала, что не сможет о тебе позаботиться», — говорила ее приемная мать.

«Я так сильно хотела ребенка, и поэтому твоя мама позволила мне позаботиться о тебе. Тебя не бросили. Это было для тебя самым лучшим», — поясняла она.

Усыновление проходило по закрытой процедуре — родители и усыновители ничего не знали друг о друге.

Лиза выросла и родила собственного ребенка. В 2018 году, когда ей было 54 года, ее сын предложил пройти тест ДНК, чтобы найти родственников. Так она нашла своего дядю, а через него — биологическую мать.

Линн Муди сама позвонила дочери. А на следующий день женщины встретились.

Актриса рассказала, что больше не заводила детей, и всегда мечтала найти девочку, которую родила в 18 лет.

Приемные родители Райт скончались до того, как Лиза связалась со своей биологической матерью.

Но и они, и Лиза часто видели ее до этого. Муди снялась в ситкоме «Это моя мама», выходившем на канале ABC в середине 1970-х годов. Семья любила этот сериал.

«Я выросла, наблюдая за мамой по телевизору, и даже не подозревала об этом», — удивлялась Лиза Райт.