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    24 октября 2021, 12:06

    Голливуд назвал ошибки Болдуина при обращении с оружием на съемках фильма «Ржавчина»

    New York Post: в Голливуде рассказали, какие ошибки сделал Болдуин при обращении с оружием

    Анастасия Калинина

    Несмотря на то, что актеру Алеку Болдуину не предъявили обвинение в связи с убийством оператора фильма «Ржавчина», направлять любое оружие в сторону человека все равно было нельзя. Об этом написала газета The New York Post со ссылкой на голливудского консультанта по огнестрельному оружию Брайана Карпентера.

    Голливуд назвал ошибки Болдуина при обращении с оружием на съемках фильма «Ржавчина»

    «Никогда не наводите дуло пистолета на то, что вы не собираетесь убить. Даже если ружье не заряжено, относитесь к нему так, будто оно заряжено», — пояснил специалист.

    Он рассказал, что в целях безопасности все боевое огнестрельное оружие, которое используют в кино, обычно направляют на манекен, а не на оборудование, актеров или команду.

    Убитую звали Галина Хатчинс, она родом из СССР. Ее отец — гражданин Украины Анатолий Андросович. Он тяжело переживает смерть дочери, но мужчина не считает, что виноват Алек Болдуин, который сделал выстрел. По его мнению, разбираться нужно с теми, кто отвечал за оружейный реквизит. Он также рассказал, что муж погибшей Мэтт сам решит, подавать ли ему судебный иск.