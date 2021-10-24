Голливуд назвал ошибки Болдуина при обращении с оружием на съемках фильма «Ржавчина»

Несмотря на то, что актеру Алеку Болдуину не предъявили обвинение в связи с убийством оператора фильма «Ржавчина», направлять любое оружие в сторону человека все равно было нельзя. Об этом написала газета The New York Post со ссылкой на голливудского консультанта по огнестрельному оружию Брайана Карпентера.

«Никогда не наводите дуло пистолета на то, что вы не собираетесь убить. Даже если ружье не заряжено, относитесь к нему так, будто оно заряжено», — пояснил специалист.

Он рассказал, что в целях безопасности все боевое огнестрельное оружие, которое используют в кино, обычно направляют на манекен, а не на оборудование, актеров или команду.

Убитую звали Галина Хатчинс, она родом из СССР. Ее отец — гражданин Украины Анатолий Андросович. Он тяжело переживает смерть дочери, но мужчина не считает, что виноват Алек Болдуин, который сделал выстрел. По его мнению, разбираться нужно с теми, кто отвечал за оружейный реквизит. Он также рассказал, что муж погибшей Мэтт сам решит, подавать ли ему судебный иск.