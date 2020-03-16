    16 марта 2020, 14:47

    Голливуд может потерять десятки миллиардов долларов из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Эксперты подсчитали, что Голливуд может потерять 20 миллиардов долларов из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

    Представители киноиндустрии останавливают съемочный процесс из-за карантина. Во многих странах также переносятся премьеры фильмов. По оценкам специалистов, в настоящее время компании лишились уже семи миллиардов долларов.

    Например, перенос премьерного показа «Не время умирать» обошелся в 30-50 миллионов долларов, а отложенные съемки «Русалочки» в 300-350 тысяч долларов за каждый день.