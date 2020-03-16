Голливуд может потерять десятки миллиардов долларов из-за коронавируса

Представители киноиндустрии останавливают съемочный процесс из-за карантина. Во многих странах также переносятся премьеры фильмов. По оценкам специалистов, в настоящее время компании лишились уже семи миллиардов долларов.

Например, перенос премьерного показа «Не время умирать» обошелся в 30-50 миллионов долларов, а отложенные съемки «Русалочки» в 300-350 тысяч долларов за каждый день.