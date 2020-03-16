Голливуд может потерять $20 млрд из-за коронавируса

В результате пандемии коронавируса кинокомпании США начали переносить сроки премьер и показов фильмов. Убытки будет терпеть вся индустрия, ведь в США и Китае уже закрылись более 70 тысяч кинотеатров.

Как сообщил Нollywood reporter, только отмена показа нового фильма бондианы «Не время умирать» обойдется в 30-50 миллионов долларов. Перенос премьеры фильма «Мулан» только в США обойдется приблизительно в 10 миллионов долларов. В Китае убытки будут еще больше.

Киностудии будут терять деньги из-за приостановки съемок сериалов и фильмов, таких, как «Русалочка» и «Легенда десяти колец». В Австралии из-за болезни Тома Хэнкса заморожены съемки картины об Элвисе Пресли.

При этом не ясно, будут ли покрыты убытки страховкой. Некоторые страховые компании покрывают ущерб от принудительного закрытия или сокращения деятельности.

Телевизионные проекты также ждут финансовые потери, так как сотни производств прекратили работу как минимум на две недели.

Закрытие бродвейских театров приведет к потере не менее 100 миллионов долларов. Неизвестно также, будут ли актеры и сотрудники кулис получать заработную плату во время вынужденного простоя.

Профсоюз актеров сценического искусства Actors Equity и Американская Федерация Музыкантов призвали федеральных и местных чиновников помочь пострадавшим работникам сферы искусства и развлечений, а затем решить проблему экономических последствий для всей индустрии развлечений. Гильдии режиссеров и писателей Америки федеральные власти о помощи не попросили.

Из опасений коронавируса были приостановлены съемки нового «Бэмена» и сериалами Riverdale и «Утреннее шоу».