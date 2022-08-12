Голландцы решили дерусифицировать яичный салат

Производитель продуктов питания в Нидерландах по просьбе супермаркетов убрал из названия традиционного яичного салата слово «русский». Об этом написало издание De Telegraaf.

Причиной послужила специальная операция на Украине. Компания Kleer Delicatessen сообщила, что им пришлось избавиться от 40 тысяч этикеток с названием «Русский яичный салат». Это стоило компании 6,05 тысячи евро.

«Салат изменит название, но в рецепте ничего не поменяется, поэтому вкус салата будет прежним», — цитирует издание представителя производителя.

Однако крупнейшая нидерландская сеть супермаркетов Albert Heijn отказалась менять название на этикетке, аргументируя, что клиенты привыкли покупать «Традиционный русский салат».

Минцифры предложило отменить штрафы за продажу гаджетов без предустановленного обязательного российского ПО, ввезенных в рамках параллельного импорта. При этом появление на российском рынке нерусифицированных смартфонов назвали маловероятным. Разработчики не станут «выковыривать» русский язык из ПО, а если такое случится, в России найдутся специалисты, сумеют установить необходимые программы из альтернативных источников.