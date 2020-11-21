Голландский журналист вломился на суперсекретное совещание министров обороны стран ЕС. Видео

Голландский журналист подключился к секретному совещанию министров обороны стран Евросоюза. Пароль и логин он подсмотрел в Twitter одного из участников встречи.

Некоторые из представителей стран ЕС встретили журналиста смехом, сообщает издание Politico. А глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель спросил, знает ли он, что конференция секретная.

«Да, да. Мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию», — сказал корреспондент Даниэль Верлаан из RTL Nieuws участникам закрытого совещания.

Журналисту пригрозили уголовным преследованием. После чего он быстро покинул видеочат, извинившись за вторжение.

Такое легкое проникновение постороннего человека на видеоконференцию по важным стратегическим вопросам вызвало споры в Сети. Многие посчитали, что безопасность встреч членов Евросоюза в период пандемии обеспечена на крайне низком уровне. В следующий раз случайно попавшими в Сеть данными сможет воспользоваться хакер, тогда это уже не будет поводом для смеха.

Фото с паролем от конференции опубликовал министр обороны Нидерландов Анки Бейлевелд. Снимок уже удалили.