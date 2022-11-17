Важное 17 ноября 2022, 17:51 Голландский суд приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении МН17 Экс-главу Минобороны ДНР Стрелкова приговорили к пожизненному лишению свободы в Голландии РИА «Новости»

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Бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова признали виновным по делу о крушении самолета в 2014 году. Нидерландский суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщил «Коммерсант».

Обвинительный приговор огласил судья Хендрик Стинхейс из Окружного суда Гааги. Он заявил, что виновными в крушении пассажирского лайнера являются три человека — россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

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По версии следствия, Дубинский выступил инициатором перевозки зенитного ракетного комплекса «Бук», Харченко помогал в его транспортировке, а Стрелков якобы отвечал за установку комплекса. Еще одного россиянина — Олега Пулатова суд признал невиновным.

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