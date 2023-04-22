Мир 22 апреля 2023, 18:46 «Голландский Нострадамус» предрек человечеству разрушительное землетрясение в апреле Радио «КП»: Хугербитс предупредил человечество о разрушительном землетрясении в апреле Pxhere

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Катаклизм произойдет на Дальнем Востоке, сообщило радио «Комсомольская правда».

Фрэнк Хугербитс из Нидерландов, которого стали называть «голландским Нострадамусом», ранее предсказал катастрофу в Турции, где произошло мощнейшее землетрясение. Теперь он дал новый прогноз на конец апреля 2023 года.

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По словам Хугербитса, стихийное бедствие может произойти на Дальнем Востоке, однако точное место он не назвал.

«Грядет землетрясение магнитудой почти девять баллов, вероятность высокая — 60%. Шансы удара магнитудой выше шести баллов — 80%», — написало издание.

Ранее Nation News предупреждало людей о серьезных магнитных бурях, которые произошли из-за сильной вспышки на Солнце. Как указало информагентство, произошел выброс корональной массы в сторону Земли. После этого произошли мощные солнечные радиовсплески.