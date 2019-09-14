  • Голландский миллиардер вызвал Facebook в суд из-за фейковой рекламы

    14 сентября 2019, 16:37

    Алена Макаренко

    Миллиардер из Нидерландов Джон де Мол судится с Facebook из-за фейковой рекламы, которая опорочила его имя. Это уже вторая попытка напомнить соцсети об ответственности. Об этом сообщил Reuters.
    Голландский миллиардер вызвал Facebook в суд из-за фейковой рекламы

    В июне окружной суд Амстердама решил, что стороны могут прийти к некоему соглашению. Тем не менее с тех пор Facebook так и не заинтересовался урегулированием вопроса, добавил де Мол. А вот бизнесмен намерен довести дело до конца.

    «Компания выглядела участливой, но это была пыль в глаза — она не стремилась оперативно принять правильные меры (по удалению рекламы. — прим.)», — заявил Джон де Мол.

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    Facebook показывал фейковую рекламу криптовалют, в которые якобы инвестировал миллиардер. Интернет-пользователи перевели около 1,9 миллиона долларов, пока соцсеть не удалила рекламу. Но проект оказался мошенническим, то есть никак не был связан с де Молом. Соответственно, его репутация пострадала. По словам миллиардера, руководство соцсети никак «не стремилось оперативно принять правильные меры».

    Требования крупного голландского бизнесмена к Facebook не известны.

    Состояние 64-летнего Джона де Мола оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Он ведет бизнес в сфере медиа.