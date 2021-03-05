Голландский изобретатель создал «кричащий» тест на коронавирус

Взятие мазка на коронавирус процедура не очень приятная, и тем более не всегда точная. Голландский изобретатель Питер ван Вис придумал новый тест. В закрытой будке пациент должен петь или кричать, а установленный очиститель воздуха соберет все вылетающие частицы, которые можно отправить на анализ. Об этом сообщило агентство Reuters.

Видео эксперимента агентство опубликовало на YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как тестируемые старательно выводят мелодии или просто тянут букву «а».

Сам изобретатель объяснил, что заразный человек, когда разговаривает или кричит, распространяет вокруг себя десятки тысяч частиц, содержащих коронавирус. Свою экспериментальную будку он установил на окраине Амстердама рядом с больницей, где сдают тесты на ковид.

По словам ван Виса, для того, чтобы тест сработал надо кричать или петь около трех минут. Автор изобретения считает, что его машина может стать полезной на концертах, в аэропортах или школах.

В Национальном институте здравоохранения Нидерландов заявили, что с радостью бы приветствовали быстрый и качественный способ тестирования на коронавирус. Но пока непонятно действительно ли аппарат работает. Пока изобретатель проводит эксперименты на добровольцах, чтобы доказать эффективность своей придумки.