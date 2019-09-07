Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха

Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17. Его считают «свидетелем» в расследовании катастрофы лайнера.

Как сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на президента страны Владимира Зеленского, из-за этого допроса мог сорваться обмен.

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«Его допросили и не только перед возвратом (в Россию — прим. ред.) Мы все, что нас попросили [европейские лидеры] сделали. Это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — приводит агентство слова главы Украины.

Ранее родственники Цемаха подтвердили СМИ данные о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры.

Западные СМИ со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Стефа Блока, адресованное парламенту, сообщили, что ведущая расследование крушения малайзийского лайнера рейса МН17 в 2014 году в Донбассе голландская сторона выразила сожаление об обмене Цемаха.

«Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом Владимира Цемаха — фигуранта дела о гибели рейса MH17 в 2014 году», — приводит «Интерфакс» текст этого письма.

7 сентября состоялся масштабный обмен между Москвой и Киевом заключенными в формате 35 на 35.