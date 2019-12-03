Голландские юристы решили запретить выгул кошек без поводка
Два голландских юриста предложили запретить владельцем домашних кошек выпускать питомцев на улицу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.
Издание Journal of Environmental Law опубликовало статью голландских юристов Троуборста и Сомсена об опасности мелким животным из-за бесконтрольного выгула домашних кошек.
Авторы обратили внимание, что кошки охотятся на птиц, грызунов, рептилий и амфибий, часть из которых находится под угрозой исчезновения.
По словам юристов, кошек необходимо приравнять к хищным питомцам, а также признать незаконным их пребывание на улице без хозяев и не на поводке.
Пользователи соцсетей не одобрили инициативу голландцев: «Ну да, конечно. Тогда человеку, вероятно, вообще давно уже пора запретить существовать». «Если и вводить такой запрет, то только ради блага кошек, которые постоянно погибают под колесами машин».