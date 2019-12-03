Голландские юристы решили запретить выгул кошек без поводка

Издание Journal of Environmental Law опубликовало статью голландских юристов Троуборста и Сомсена об опасности мелким животным из-за бесконтрольного выгула домашних кошек.

Авторы обратили внимание, что кошки охотятся на птиц, грызунов, рептилий и амфибий, часть из которых находится под угрозой исчезновения.

По словам юристов, кошек необходимо приравнять к хищным питомцам, а также признать незаконным их пребывание на улице без хозяев и не на поводке.

Пользователи соцсетей не одобрили инициативу голландцев: «Ну да, конечно. Тогда человеку, вероятно, вообще давно уже пора запретить существовать». «Если и вводить такой запрет, то только ради блага кошек, которые постоянно погибают под колесами машин».