Голая женщина попала в кадр во время прямой трансляции на украинском канале

В прямом эфире телеканала «Украина» произошла конфузная ситуация: во время прямого включения в кадр попала обнаженная женщина, сообщило УНИАН.

Видео инцидента быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как во время включения произошла заминка и гость программы не слышал, что происходит в студии. Тогда девушка, которая держала камеру перевернула ее на себя и оказалась в эфире. После этого девушка возвращает камеру в ее изначальное положение, а канал прервал трансляцию.

Ранее канадский депутат от округа Понтиак в Квебеке Уильям Амос помочился в кофейную чашку на онлайн-заседании парламента страны. При этом он был абсолютно голым. Амос принес извинения за мочеиспускание на глазах коллег. По его словам, это произошло случайно.