Мир 28 января 2024, 11:06 «Голая» вечеринка прошла в Закарпатье «Страна.ua»: в Закарпатье прошла «голая» вечеринка Unsplash

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На курорте Драгобрат в Закарпатье прошла «голая» вечеринка. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что вечеринка прошла в гостинице «Рождество». На видео, которые распространились в соцсетях, мужчины танцевали практически обнаженными и пели матерные песни.

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«Голая» вечеринка — очевидно, отсылка к скандальному мероприятию, которое в декабре устроила в московском клубе «Мутабор» блогер Анастасия Ивлеева. Фото слили в Сеть. Для звезд российской эстрады участие в этом мероприятии обернулось массой проблем. Несмотря на то что многие звезды — телеведущая Ксения Собчак, певец Филипп Киркоров, певица Лолита Милявская и другие, в том числе сама Ивлеева, опубликовали видео с извинениями, их стали бойкотировать. На концерты Лолиты перестали продавать билеты, Киркорова вырезали из фильма и новогодних шоу, после чего он уехал снимать стресс в США на концерт Мадонны. К Ивлеевой пытаются подать иск на миллиард рублей.