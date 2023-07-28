Мир 28 июля 2023, 05:23 Голая американка вышла из машины на мосту в Сан-Франциско и начала стрелять CBS News: обнаженная жительница США устроила стрельбу на мосту в Сан-Франциско Freepik

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Обнаженная американка с оружием вышла из машины на людном мосту и начала стрелять. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на видео, снятое очевидцем.

Все случилось на дорожной переправе между Оклендом и Сан-Францизско в штате Калифорния. На кадрах видно, как неизвестная женщина без одежды стоит на дороге с пистолетом в руках, что-то кричит и стреляет в воздух.

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Как сообщили сотрудники полиции, американка покинула автомобиль в одежде, стала махать ножом и кричать на участников дорожного движения. Потом женщина зашла обратно в машину и доехала до пункта оплаты. Далее агрессивная американка вышла из авто полностью обнаженной, взяла пистолет и начала стрелять вокруг.

Блюстители порядка оперативно задержали женщину и увезли на скорой помощи. Личность хулиганки не разглашают, как и мотив ее поступка. В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее стало известно, как жительница США восемь лет выдавала своего сына за племянника. Все вскрылось, когда молодого человека нашли около церкви в порезах и синяках.