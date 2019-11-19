Гогена назвали педофилом на выставке в Лондоне

Под картиной художника «У Техаманы много предков», на котором изображена 13-летняя супруга Гогена таитянка Техура, появилась новая подпись.

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«Художник неоднократно вступал в сексуальные отношения с молодыми девушками, женился на двух из них и воспитывал детей. Гоген, несомненно, использовал свое положение привилегированного жителя Запада, чтобы максимально использовать сексуальные свободы», — сказано там.

Источник фото: Wikipedia

Изменились и аудиогиды, которые посетители музея получают при входе на выставку. Их авторы также напоминают гостям о бурной жизни художника, который 18 лет жил на Таити, и все годы встречался с несовершеннолетними таитянками. Кроме того, аудиогид намекает посетителям, что пора и вовсе перестать смотреть на его картины.

Искусствовед Эшли Ремер считает Гогена «высокомерным, переоцененным, покровительственным педофилом».

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Организатор выставок художника Лине Клаузен Педерсен защищает Гогена. Она уверена, что люди начали обсуждать его «грязные дела» потому что ничего нового о его жизни и творчестве рассказать уже нельзя.

Руководитель арт-фонда Pirelli Hangar Bicocca в Милане Висенте Тодоли уверена, что творения не принадлежат лично авторам, а являются достоянием всего мира. Иначе люди могут прекратить читать Шекспира, если узнают что-то шокирующее о его биографии.