Годовщину евромайдана в Киеве отметили нападениями на полицию

На Украине в воскресенье, 21 ноября, отметили День достоинства и свободы — государственный праздник, который граждане называют годовщиной евромайдана. В Киеве эту дату отметили массовым шествием под названием «Не теряем достоинства. Защищаем свободу».

По предварительным оценкам, на улицы Киева вышли около 700 человек. Они растянули баннер с изображением действующего президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство». Про Зеленского не забыли сложить неприличные фразы — они выкрикивали лозунг «Зеля сыкло», а также дружным скандированием предлагали отправить его «в тюрьму».

Позднее на Банковой улице, около офиса Зеленского, начались столкновения правоохранителей с участниками шествия. Обошлось без применения средств защиты со стороны силовиков и без вреда здоровью с обеих сторон. Как сообщали «Известия», рядом со зданием заранее были усилены меры безопасности.

Ранее политолог Владимир Рогов выразил мнение, что на счету Зеленского — серьезное антидостижение. Ему первому среди лидеров страны удалось добиться того, что его одинаково сильно не любят как в западных, так и в восточных регионах Украины. «Ни Порошенко, ни Тимошенко, у которых тоже большие антирейтинги, не получили столь большой негатив к себе со стороны местных жителей», — сказал Рогов.