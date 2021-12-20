Годовалый ребенок застрелил отца в США

В американском штате Джорджия годовалый ребенок застрелил отца из найденного в доме пистолета. Об этом сообщила Daily Mail.

По данным издания, в тот момент все члены семьи находились дома. Подробностей происшествия не приводится. Известно, что 25-летний мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где медики констатировали смерть.

По версии полиции, все произошедшее было трагической случайностью. Предъявлены ли кому-либо обвинения, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Мексике погибла актриса, певица и модель Таня Мендоса. Ее застрелили, когда женщина ждала сына с тренировки. Подозреваемых в убийстве артистки задержать не удалось.

В то же время, Житель Пензы по ошибке застрелил охотника. Мужчина сам возвращался с охоты и увидел силуэт. Он принял его за кабана, который хочет напасть, и выстрелил.