04 декабря 2023, 15:50
Годовалый ребенок погиб в результате стрельбы в США
NBC: 4 человека погибли при стрельбе в Техасе, в том числе годовалый ребенок
Стрельба произошла на улице в Техасе, погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщил телеканал NBC.
По данным источника, ЧП случилось в воскресенье, 3 декабря, в Далласе. Прибывшая на место бригада полицейских обнаружила пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка и девочку-подростка.
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«Трое взрослых погибли на месте. Маленького ребенка экстренно доставили в больницу, он не выжил. Состояние подростка в настоящее время оценивается как стабильное», — указали в материале.
Полиция начала расследование причин ЧП. Городские власти отметили, что по факту стрельбы пока еще никого не задержали, вероятные мотивы стрелявшего неизвестны.
Около двух недель назад, 21 ноября, стрельба произошла в Колорадо, скончались двое мужчин и женщина. Еще два дня ранее в ходе перестрелки в Теннеси погибли три женщины и 13-летняя девочка.
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