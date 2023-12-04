Мир 04 декабря 2023, 15:50 Годовалый ребенок погиб в результате стрельбы в США NBC: 4 человека погибли при стрельбе в Техасе, в том числе годовалый ребенок Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Стрельба произошла на улице в Техасе, погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным источника, ЧП случилось в воскресенье, 3 декабря, в Далласе. Прибывшая на место бригада полицейских обнаружила пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка и девочку-подростка.

Реклама

«Трое взрослых погибли на месте. Маленького ребенка экстренно доставили в больницу, он не выжил. Состояние подростка в настоящее время оценивается как стабильное», — указали в материале.

Полиция начала расследование причин ЧП. Городские власти отметили, что по факту стрельбы пока еще никого не задержали, вероятные мотивы стрелявшего неизвестны.

Около двух недель назад, 21 ноября, стрельба произошла в Колорадо, скончались двое мужчин и женщина. Еще два дня ранее в ходе перестрелки в Теннеси погибли три женщины и 13-летняя девочка.