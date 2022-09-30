Годовая инфляция в сентябре достигла 10% в ФРГ | 360°

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Годовая инфляция в сентябре достигла 10% в ФРГ

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Федеральное статистическое бюро Германии уточнило, какого уровня достигла инфляция в сентябре. Об этом сообщил RT.

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Согласно предварительным данным, по итогам сентября инфляция ускорилась до 10%. Потребительские цены в Германии при прогнозе роста лишь на 1,3% подскочили на 1,9%. Цены на энергоносители значительно выросли после введения антироссийских санкций из-за событий на Украине.

Германия

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