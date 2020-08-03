В российском МИДе подвели итоги года без ДРСМД

Размещение Вашингтоном наземных ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира вынудит Россию немедленно отреагировать. Об этом заявили в понедельник в российском МИДе в годовщину прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подрывает региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования. Причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты — ядерном или неядерном», — указано в сообщении ведомства.

Там также отмечается, что «единственным разумным» шагом является совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации через переговоры, к которым Россия «остается открытой». Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на «аналогичное проявление заинтересованности и ответственности» США.

При этом МИД подчеркнул, что за год без ДРСМД угрозы глобальной стабильности значительно возросли. «В Вашингтоне сразу же взяли курс на скорейшее завершение создания ракетных средств, ранее запрещенных по ДРСМД. Проведены их натурные испытания, полностью подтвердившие обоснованность многолетних российских претензий к соблюдению Договора Вашингтоном», — говорится в комментарии дипведомства.

Там также подчеркивается, что договор можно и нужно было сохранить, но американская сторона заведомо отвергала все предложения российских коллег.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа прошлого года по инициативе США, которые обвинили Россию в отказе уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729.