Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил текущий год с 1945 — сегодня «идет война с коронавирусом».

«(Сегодня) мы переживаем момент — как в 1945 году. [...] Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве», — сказал генсек ООН. Его слова приводит РИА «Новости».

Свое заявление Гутерреш сделал выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.

Генеральный секретарь подчеркнул, что также мир до сих пор проигрывает в битве с изменением климата.

С начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано 90 миллионов заболевших, победить инфекцию смогли 64 миллиона человек, жертвами COVID-19 стали свыше 1,9 миллиона пациентов.

В России за время пандемии зафиксировали 3 401 954 случая коронавируса. Вылечить после инфицирования удалось уже 2 778 889 человек. Большую часть выздоровевших уже выписали из больниц. Скончались после заражения 61 837 пациентов.

В декабре 2020 года стало известно об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании. Специалисты предупредили, что выявленная мутация быть на 70% заразнее обычного вида инфекции. Мутировавший штамм выявили уже в 22 странах Европы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «британский» штамм добрался и до России.