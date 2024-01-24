Мир 24 января 2024, 10:13 Год революций пройдет в Европе из-за недовольства либеральной диктатурой Запада — Дугин Философ Дугин: Европа в 2024-м сгинет в революциях Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Европе настолько сильно возросло недовольство политикой левых сил, что 2024 год может стать для Старого Света годом революций. Люди устали от либеральной диктатуры и ультралиберальной глобалистской повестки элит, заявил в своем Telegram-канале российский философ Александр Дугин.

«В этом году Запад ожидают революции. Есть два Запада — глобалистский и… обычный. Глобалисты же отказываются признавать, что существует на свете кто-то, кроме них самих. <…> Остается только одно: сбросить власть узурпаторов революционным путем», — заявил он.

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По мнению философа, Запад-2 объединил абсолютно разные силы, недовольные ультралиберальной глобалистской повесткой элит. Александр Дугин причислил к ним ультралевую немецкую партию «Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость» и правую «Альтернативу для Германии», историка Диего Фузаро из Италии, социолога Алена Сораля, экономиста Сержа Латуша, философов Мишеля Онфре и Жана-Клода Мишеа, депутата Марин Ле Пен из Франции.

Философ назвал главной опорой будущих революций в Европе обычных обывателей, мелких буржуа. Он заявил, что эти люди не поспевали за либеральными веяниями, не интересовались политикой и не могли изменить ситуацию демократическим путем, потому что на Западе нет демократии. Там, по словам Александра Дугина, установилась либеральная диктатура.

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