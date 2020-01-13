Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Однако политолог из Германии Александр Рар не верит, что Польша изменит свое решение. Он отметил в разговоре с «360», что в те времена, когда Польшей правил ее первый президент Лех Валенса, отношения между странами развивались нормально. Рар подчеркнул, что бывший лидер выступал простив Советского Союза, однако прекрасно ладил с Ельциным. Сегодня же отношения России и Польши далеки от понятия «нормальные».

«Очень трудно представить себе ситуацию, что Польша это сделает (пригласит Путина — прим. „360“). Лех Валенса может выступить с предложением, но приглашение должно происходить от нынешних властей. Президент Польши отказывается ехать в Израиль, тоже на очередную юбилейную дату, посвященную холокосту, потому что он не хочет сидеть и не выступать, у него сыграло тщеславие. Он считает, что польский президент тоже должен выступать, если там будет выступать Путин и Меркель», — пояснил Рар.

Искажение истории

Политолог подчеркнул, что у Польши очень болезненное отношение ко всей этой истории. Стоить вспомнить хотя бы спор о том, какие страны виноваты в начале Второй мировой войны, инициатором которого она выступила.

Польша напрямую обвиняет Россию вместе с Германией — то есть, коммунистическая Россия начала войну. Она хочет, чтобы ее точка зрения была принята во всем Европейском союзе, но она, конечно, не будет Александр Рар.

Рар отметил, что сейчас многие используют историю как оружие для укрепления своих собственных политических позиций. Многие подвиги Советских солдат исказили во время Холодной войны — именно тогда появились различные нарративы, которые принижали или искажали их заслуги в победе над фашистской Германией.

«После событий Холодной войны на Западе появился другой нарратив, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть восточной Европы и создал там свою Советскую диктатуру. И поэтому эти страны, которые вышли из коммунистического блока в 90-м году, в каких-то из этих стран — Польша, Прибалтика — есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это. Они хотят быть в образе вечной жертвы. Иногда удобно быть жертвой, потому что тебя все жалеют и помогают», — сказал Рар в беседе с «360».

Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит «отойти от своих фобий в такой архиважный момент» — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза. Ведь, фактически, именно СССР «своими силами освободил этот лагерь».

«Как быть там без той страны, которая освободила? Что тогда, будет наращиваться другой нарратив? Использовать этот жуткий, трагический юбилей для того, чтобы насаждать опять какой-то неправильный антироссийский нарратив? Я считал бы это неправильным. Это, наоборот, колоссальный шанс примириться. Это просто было бы достойно», — подчеркнул Рар.

Подобного мнения придерживается и депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он считает, что такое поведение польских властей продолжает некую идеологическую догму, которая возникла в последние годы. Однако, по мнению Гердта, это ошибочное поведение действующего правительства страны.

Не приглашать Россию на мероприятия, посвященные войне, в которой она понесла самые большие потери — которую она, в принципе, выиграла, защищая все человечество от этой страшной идеологии. Не приглашать Россию на такие мероприятия — это граничит с абсурдом Вальдемар Гердт.

Год памяти

Александр Рар выразил надежду на то, что страны смогут использовать столь важную годовщину в разумных целях и наладят дружеские отношения. Он отметил, что Россия могла бы пригласить действующего польского лидера на празднование 75-летия Победы в Москву, которое состоится 9 мая.

«Сегодня это считается абсолютно нереальным, но неплохо было бы нынешний год посвятить памяти этой ужасной войны. Очень плохо было бы, честно, если прошел бы этот юбилейный год и в конце все остались бы только перессоренными из-за того, что нынешняя политика преобладала над памятью. Я считаю, это было бы недостойно всем европейцам», — заключил Рар.

Вальдемар Гердт, в свою очередь, подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в подобных мероприятиях — это естественно, что она должна быть приглашена.

«Если мы хотим, чтобы история нашим потомкам была правильно подана, а не в угоду каким-то идеологическим соображениям. Здорово, это еще одни шаг к нормальному миросозданию. Возможно, мы когда-то вернемся к нему и увидим все, что жить в дружбе друг с другом намного правильнее, интереснее и выгоднее, чем искать друг в друге какие-то грехи и нагнетать обстановку», — сказал он в беседе с «360».