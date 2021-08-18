Тело россиянина достали из пещеры в Абхазии. Он пропал почти год назад

Тело пропавшего россиянина подняли из глубочайшей пещеры в Абхазии. На это у спасателей ушло пять дней, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Спелеолог отправился в пещеру Веревкина в ноябре 2020 года. Пропавшего мужчину нашли на глубине 1100 метров. Российские спелеологи попросили помочь достать тело на поверхность. С этой просьбой они обратились в министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

«Сегодня (17 августа — при. ред.) его тело подняли на поверхность и доставили в гагрский морг», — привело РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, тело погибшего мужчины удалось вытащить из пещеры только спустя пять дней. В операции задействовали российских спелеологов и абхазских спасателей.

Пещера Веревкина находится на Гагрском хребте. Ее нашли в 1968 году спелеологи из Красноярска. Достичь дна пещеры смогли лишь в 2018 году. Это удалось сделать членам Перовского клуба спелеологов. Они установили, что протяженность пещеры составляет 2212 метров. Она считается самой глубокой в мире.