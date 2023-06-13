Мир 13 июня 2023, 05:57 «Гнев, скорбь». Популярная писательница отложила выход нового романа из-за критики украинцев Автор книги «Ешь, молись, люби» перенесла выпуск нового романа из-за гнева украинцев Freepik

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Автор бестселлера «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт перенесла выход нового романа из-за критики со стороны уроженцев Украины. Об этом писательница сообщила в Twitter, передал ТАСС.

Сюжет нового произведения Гилберт разворачивается в Сибири. Герои живут в 30-х годах и пытаются идти против советского режима, а также ищут решение, как «уберечь природу от индустриализации». Выход книги был намечен на 13 февраля 2024 года.

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Однако украинцы ополчились на автора, потому что действия героев происходят в России. По словам Гилберт, людям абсолютно все равно на смысл произведения. Их волнует только географическое положение сценария. Из-за этого украинские поклонники выражали писательнице «гнев, скорбь, разочарование и боль».

«Я снимаю этот роман с очереди на публикацию. Сейчас для этого не подходящее время», — сказала Гилберт.

Ранее стало известно, что украинских беженцев стали меньше поддерживать в 12 европейских странах. Местные жители перестают верить в то, что выходцам из Украины действительно нужна помощь.