Мир 01 января 2023, 08:56 «Гнев и отвращение». Новогоднее обращение Шольца возмутило немцев Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Шольца за новогоднее обращение

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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину невзирая на последствия, призвал жителей продолжать экономить электроэнергию и заявил, что его страна добьется независимости от российского газа. Комментаторы обвинили Шольца в пустых обещаниях и призвали уйти в отставку.

«Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов», — посетовал один из читателей.

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«Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку», — написал еще один читатель.

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