01 января 2023, 08:56
«Гнев и отвращение». Новогоднее обращение Шольца возмутило немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Шольца за новогоднее обращение
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал поддерживать Украину невзирая на последствия, призвал жителей продолжать экономить электроэнергию и заявил, что его страна добьется независимости от российского газа. Комментаторы обвинили Шольца в пустых обещаниях и призвали уйти в отставку.
«Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов», — посетовал один из читателей.Другой посоветовал Шольца вместо громких речей объяснить, «почему провалил энергетическую политику». Третиц возмутился, что люди вынуждены экономить электричество, когда правительство их страны само усугубляет энергетические проблемы. Третий признался, что ему «стыдно за такого канцлера». Четвертый обратил внимание на заявление канцлера о том, что 2022-й был «годом сплоченности» и недоумевал, «о какой сплоченности он говорит».
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«Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку», — написал еще один читатель.
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Германия
Украина
Олаф Шольц
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