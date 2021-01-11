Макрон потратил на покупку цветов 600 тысяч евро и вызвал гнев французов

Издание напомнило, что страна все еще не оправилась от финансового кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, когда ее 43-летний лидер и его 67-летняя жена тоннами скупают букеты на астрономические суммы.

Согласно полученным данным, 20 тысяч евро ушло на растения в горшках, еще столько же на живые орхидеи, 32 тысячи фунтов на кусты роз и 400 тысяч евро на обычные букеты. При этом издание отметило, что резкий рост покупки цветов начинался тогда, когда Елисейский дворец закрывался на карантин.

Не было визитов высоких гостей или просто экскурсий. При этом это не единственные траты на резиденцию французского лидера. В сентябре прошлого года на ремонт одной из комнат потратили более 900 тысяч евро из бюджета страны.

Французов возмутило то, что сейчас в стране действует жесткий карантин и многие не могут работать, а президент в это время тратит огромные деньги на цветы.

На сегодняшний день в 15 регионах Франции, которые больше всего пострадали от пандемии, действует комендантский час, который начинается в 18:00. В остальной части страны все заведения прекращают работать в 20:00.

Жители критикуют правительство за медленные темпы вакцинации граждан. Несмотря на то, что прививки начали ставить уже по всей Европе, во Франции инъекции получили только несколько сотен человек. При этом власти не исключили введения полной самоизоляции граждан, если ситуация с заражениями начнет ухудшаться.

В пятницу во Франции было зарегистрировано 19 814 новых случаев заражения, а общее число умерших с начала пандемии составило 67 431 человек.