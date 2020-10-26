Гнавшийся за нарушителями мер по COVID-19 полицейский автомобиль упал в море в Каталонии

Авария произошла 24 октября. Нарушители ограничений по COVID-19 пустились наутек от стражей порядка. Полицейские начали их преследовать. По предварительной версии, водитель авто служителей закона не справился с управлением и улетел в море. О точной причине ДТП информации нет.

Что стало с полицейскими пока неизвестно.

По последним данным, в Испании выявили 1 046 132 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в этой европейской стране умерли 34 752 человека.