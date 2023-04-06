Мир 06 апреля 2023, 04:00 Глушил акул и пил кровь. Китайский моряк провел в открытом океане 133 дня РБК рассказал историю моряка, который дрейфовал в открытом океане 133 дня РИА «Новости»

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Ровно 80 лет назад бразильские рыбаки спасли китайского моряка, который выжил, дрейфуя в открытом океане 133 дня. РБК рассказал историю чудесного спасения Пань Ляня.

Китайский моряк оказался на спасательном плоту посреди Атлантического океана после того, как корабль, на котором он служил стюартом, подбила немецкая подводная лодка во время Второй мировой войны в 1942 году. На судне Пань Лянь обнаружил 40-литровый бочонок с пресной водой и съестные припасы, которых должно было хватить на несколько недель. Однако в открытом океане ему пришлось провести более пяти месяцев.

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Когда припасы закончились, моряк начал ловить рыб и птиц. Пернатые служили приманкой для небольших акул, которых китаец затаскивал на плот и глушил. Пань Лянь высасывал кровь из акульей печени, когда не было дождей и заканчивалась пресная вода.

Судно, на котором служил Пань Лянь, затонуло в относительно оживленной части Атлантики, но шла война и экипажи кораблей опасались останавливаться и подходить к плоту, опасаясь немецких субмарин. Китайскому моряку пришлось провести в дрейфе 133 дня, пока его не спасли рыбаки недалеко от берегов Бразилии, это произошло 5 апреля 1943 года.

История его борьбы за жизнь в открытом океане легла в основу новых руководств по выживанию ВМС США и Великобритании. Пань Лянь получил американское гражданство в 1952 году и умер у себя дома в Бруклине в 1991 году в возрасте 73 лет.