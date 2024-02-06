Мир 06 февраля 2024, 07:25 Глушащие сигнал GPS российские системы РЭБ напугали НАТО Express: НАТО испугался мощных российских установок РЭБ РИА «Новости»

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В Североатлантическом альянсе боятся новейших российских систем радиоэлектронной борьбы, способных глушить сигнал GPS для предотвращения ракетных ударов со стороны противника. Об этом написало издание Express.

«„Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО“, — отметили в материале.

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Военный эксперт Томас Витингтон, с которым пообщались журналисты издания, предположил, что российское супероружие способно глушить GPS-сигналы сразу с нескольких направлений.

Ранее американские СМИ также писали, что российские средства радиоэлектронной борьбы становятся все более эффективными, запутывают датчики GPS и управляемое с их помощью оружие и блокируют радиосвязь и «ослепляют радары» зенитных и контрбатарейных систем — в результате украинские войска словно оказываются «в эпохе мушкетов и шпаг».