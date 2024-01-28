28 января 2024, 03:46
«Глупый союзник». Отказ США от помощи Украине докажет разрушение Штатов
Atlantic: отказ США от помощи Украине докажет, что Америка разрушается
Отказ от дальнейшей поддержки Украины докажет всему миру, что влияние Америки разрушается. Об этом заявила обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум.
«Мы убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять. Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава», — написала журналистка.
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По ее словам, американская сторона ведет непоследовательную внешнюю политику. Сначала США выделяют Украине финансы и вооружения, а потом перестают помогать.
«США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник», — отметила Эпплбаум.
Она объяснила, что этим Штаты отличаются от Европейского союза, который коллективно выделяет средства для Украины и отправляет стране больше денег, чем Америка. При этом ЕС не в состоянии производить столько вооружений, а у США есть оружие и боеприпасы.
Как отмечали в издании South China Morning Post, сокращение помощи Украине со стороны США грозит киевскому режиму «унизительным» поражением в конфликте. Государству придется заключить мирное соглашение.
США
Оружие
Украина
Деньги
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