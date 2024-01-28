Мир 28 января 2024, 03:46 «Глупый союзник». Отказ США от помощи Украине докажет разрушение Штатов Atlantic: отказ США от помощи Украине докажет, что Америка разрушается РИА «Новости»

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Отказ от дальнейшей поддержки Украины докажет всему миру, что влияние Америки разрушается. Об этом заявила обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум.

«Мы убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять. Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава», — написала журналистка.

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По ее словам, американская сторона ведет непоследовательную внешнюю политику. Сначала США выделяют Украине финансы и вооружения, а потом перестают помогать.

«США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник», — отметила Эпплбаум.

Она объяснила, что этим Штаты отличаются от Европейского союза, который коллективно выделяет средства для Украины и отправляет стране больше денег, чем Америка. При этом ЕС не в состоянии производить столько вооружений, а у США есть оружие и боеприпасы.

Как отмечали в издании South China Morning Post, сокращение помощи Украине со стороны США грозит киевскому режиму «унизительным» поражением в конфликте. Государству придется заключить мирное соглашение.