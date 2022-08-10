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    10 августа 2022, 20:51

    «Глупые украинцы». Болгары возмутились из-за антироссийской петиции

    Болгары раскритиковали украинцев за антироссийскую петицию

    Антон Ишбульдин

    Читатели болгарского издания Dnes остро отреагировали на появление антироссийской петиции на Украине. Жители Болгарии возмутились тем, что украинцы предложили запретить въезд в страну для россиян на ближайшие 50 лет.

    Под петицией подписались более 25 тысяч пользователей — теперь инициативу должен рассмотреть офис президента Украины Владимира Зеленского. Жители Болгарии вступились за россиян — они посчитали, что лучше ввести запрет на въезд в Европу для самих украинцев.

    «Лучше украинцам въезд в Европу запретить, да и американцам тоже», — прокомментировал новость пользователь по имени Коле. «Это какая-то шутка?» — не смог поверить в происходящее nDr.

    «Глупые украинцы никак не поймут, что во всех их бедах виноваты янки», — добавил еще один читатель. Пользователь по имени Бай Иван добавил, что Украине не стоит запрещать въезд для россиян. «Это глупости по двум причинам. Первое: на Украине 15% браков — между гражданами Украины и России. Что вы будете с ними делать?» — задался он вопросом. Также он напомнил, что в России работают около двух миллионов украинцев и, если им запретят въезд в РФ, их семьи останутся без источника существования.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не выдавать россиянам визы на въезд в Европу. На следующий день она подхватила коронавирус и ушла на самоизоляцию.