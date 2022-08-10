«Глупые украинцы». Болгары возмутились из-за антироссийской петиции

Читатели болгарского издания Dnes остро отреагировали на появление антироссийской петиции на Украине. Жители Болгарии возмутились тем, что украинцы предложили запретить въезд в страну для россиян на ближайшие 50 лет.

Под петицией подписались более 25 тысяч пользователей — теперь инициативу должен рассмотреть офис президента Украины Владимира Зеленского. Жители Болгарии вступились за россиян — они посчитали, что лучше ввести запрет на въезд в Европу для самих украинцев.

«Лучше украинцам въезд в Европу запретить, да и американцам тоже», — прокомментировал новость пользователь по имени Коле. «Это какая-то шутка?» — не смог поверить в происходящее nDr.

«Глупые украинцы никак не поймут, что во всех их бедах виноваты янки», — добавил еще один читатель. Пользователь по имени Бай Иван добавил, что Украине не стоит запрещать въезд для россиян. «Это глупости по двум причинам. Первое: на Украине 15% браков — между гражданами Украины и России. Что вы будете с ними делать?» — задался он вопросом. Также он напомнил, что в России работают около двух миллионов украинцев и, если им запретят въезд в РФ, их семьи останутся без источника существования.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не выдавать россиянам визы на въезд в Европу. На следующий день она подхватила коронавирус и ушла на самоизоляцию.