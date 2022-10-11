«Глупая и безответственная стратегия». В Германии раскритиковали политику Запада против России | 360°

Мир 11 октября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber «Глупая и безответственная стратегия». В Германии раскритиковали политику Запада против России Депутат бундестага Дагделен: Запад стремится разорить Россию, но страдает Европа РИА Новости

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Одной из главных целей Запада является разорение России, заявила депутат бундестага Севим Дагделен. Свою точку зрения политик изложила в эссе, опубликованном в издании Junge Welt.

В своей работе «Разорение России и уничтожение Китая» депутат заявила, что Германия и НАТО стремятся к тому, чтобы примирение России и Украины не состоялось, написал RT.

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По ее мнению, западная стратегия глупа и безответственна, а продолжающиеся поставки вооружения Украине увеличивают риски усугубления конфликта.

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«С каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы», — указала Дагделен.

Помимо этого, по ее мнение, действия Запада просто циничны. Депутат указала на то, что из-за экономических санкций против России в реальности страдают миллионы европейцев. Люди разорены, а евро продолжает падение к доллару.

«Из-за санкционной политики все немецкое производство, основанное на дешевых и надежных поставках топлива из России, оказалось на кону», — констатировала политик.

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