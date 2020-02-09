«Глумление над памятью красноармейцев»: в МИД назвали кощунством установку памятника власовцам в Праге

Власти одного из районов Праги считают, что город от фашистов освободила РОА. Именно поэтому они решили поставить памятник власовцам. В МИД РФ назвали эту идею глумлением над памятью павших в боях за чешскую землю советских воинов и кощунством

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Третьего Европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина, чествование воевавших за Русскую освободительную армию Андрея Власова на стороне Гитлера выглядит «настоящим кощунством».

«В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле», — приводит агентство слова Тяпкина. Он добавил, что желающим поставить памятник прекрасно известно, кто такие власовцы.

Власти пражского микрорайона Ржепорыйе в начале декабря 2019 года решили установить памятника власовцам. По мнению руководителей муниципалитета, именно воевавшие в составе РОА освободили 5–6 мая 1945 года этот район Праги от фашистов.

Генерал Красной армии Андрей Власов в 1942 году попал в окружение, сдался в плен, а позже возглавил Русскую освободительную армию (РОА), которая воевала на стороне Гитлера.