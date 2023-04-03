Мир 03 апреля 2023, 01:06 Глумившегося над молящейся прихожанкой УПЦ увезли в больницу без признаков жизни УПЦ: одного из глумившихся над певчей Киевской лавры госпитализировали без признаков жизни РИА «Новости»

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Одного из тех, кто глумился над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры, госпитализировали без признаков жизни. Об этом Украинская православная церковь сообщила в Telegram-канале.

«Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы», — сказано в сообщении.

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Прихожанка УПЦ совершала молитву, стоя на коленях близ входа в Киево-Печерскую лавру. В это время украинские провокаторы начали танцевать под музыку с националистическим подтекстом.

Ранее в храме Хмельницкого произошел конфликт между священником Украинской православной церкви и мужчиной в военной форме. Во время литургии последний бросил на пол Евангелие и вступил в перепалку с монахом.

УПЦ назвала действия мужчины провокацией и унижением украинской армии. Вскоре вокруг храма собралась толпа. На место приехали сотрудники полиции. В УПЦ заявили, что Свято-Покровский собор в Хмельницком пытаются взять штурмом.