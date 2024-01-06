06 января 2024, 01:32
Глухонемого таксиста обвинили в незнании украинского языка в Житомире
«Страна.ua»: глухонемого таксиста обвинили в незнании украинского языка
В Житомире пассажирка такси потребовала уволить водителя, который не стал с ней разговаривать по-украински. Как выяснилось, мужчина глухонемой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Ваш водитель нарушил закон „о языке“, то есть отказывался общаться со мной на государственном языке. Я считаю это хамством и преступлением», — написала женщина в службу поддержки сервиса.
Реклама
Возмущенная пассажирка потребовала уволить таксиста и пригрозила обращением в полицию. Но в службе поддержке ответили, что на вызов приехал водитель с нарушением слуха — и это было указано в заказе.
«Он не говорит ни на одном языке», — добавил специалист сервиса.
В ноябре 2023 года украинский онлайн-сервис такси Uklon позволил пользователям жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя. Такая функция появилась в меню оценки.
В октябре таксист в Киеве высадил пассажирок, которые требовали общаться с ними исключительно на «державной мове». После этого скандала водителя уволили.
Русский язык
Законы
Такси
Украина
Водители
Реклама
Реклама