Мир 06 января 2024, 01:32 Глухонемого таксиста обвинили в незнании украинского языка в Житомире «Страна.ua»: глухонемого таксиста обвинили в незнании украинского языка Freepik

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В Житомире пассажирка такси потребовала уволить водителя, который не стал с ней разговаривать по-украински. Как выяснилось, мужчина глухонемой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Ваш водитель нарушил закон „о языке“, то есть отказывался общаться со мной на государственном языке. Я считаю это хамством и преступлением», — написала женщина в службу поддержки сервиса.

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Возмущенная пассажирка потребовала уволить таксиста и пригрозила обращением в полицию. Но в службе поддержке ответили, что на вызов приехал водитель с нарушением слуха — и это было указано в заказе.

«Он не говорит ни на одном языке», — добавил специалист сервиса.

В ноябре 2023 года украинский онлайн-сервис такси Uklon позволил пользователям жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя. Такая функция появилась в меню оценки.

В октябре таксист в Киеве высадил пассажирок, которые требовали общаться с ними исключительно на «державной мове». После этого скандала водителя уволили.