Глухие: отменить русский язык жестов на Украине невозможно

Они пояснили, что на территории всех стран бывшего СССР принят один и тот же жестовый язык. Поэтому его нельзя назвать именно русским — это условное наименование.

«Можно даже сказать, что на «советском жестовом языке». На нем говорили во всех союзных республиках. А уже после распада СССР жестовый язык, которым пользовались носители жестового языка в Российской Федерации, и не только в ней, стал называться «русский жестовый язык», — рассказали они.

Также носители РЖЯ добавили, что на Украине язык жестов немного отличается от русского, так как там используются свои диалектизмы. Но это нельзя назвать чем-то существенным и наблюдается не только на Украине.

Ранее департамент внешней разведки Эстонии впервые запустил поиск сотрудников со знанием русского языка через объявление в газете. В издании Eesti Ekspress указано, что кандидаты должны быть любознательными и иметь широкий кругозор.