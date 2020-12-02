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    02 декабря 2020, 19:29

    Глухие: отменить русский язык жестов на Украине невозможно

    Дарья Морозова

    Глухие носители русского языка жестов (РЖЯ) рассказали, что инициативу отменить его на Украине невозможно осуществить. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».

    Они пояснили, что на территории всех стран бывшего СССР принят один и тот же жестовый язык. Поэтому его нельзя назвать именно русским — это условное наименование.

    «Можно даже сказать, что на «советском жестовом языке». На нем говорили во всех союзных республиках. А уже после распада СССР жестовый язык, которым пользовались носители жестового языка в Российской Федерации, и не только в ней, стал называться «русский жестовый язык», — рассказали они.

    Также носители РЖЯ добавили, что на Украине язык жестов немного отличается от русского, так как там используются свои диалектизмы. Но это нельзя назвать чем-то существенным и наблюдается не только на Украине.

    Ранее департамент внешней разведки Эстонии впервые запустил поиск сотрудников со знанием русского языка через объявление в газете. В издании Eesti Ekspress указано, что кандидаты должны быть любознательными и иметь широкий кругозор.