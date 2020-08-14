Птице не понравилось, что турист пришел его снимать. Глухарь распушил перья и с грозным видом погнался за мужчиной. Тот отступил.

«Все-все, ухожу», — сказал он потревоженному животному.

Ранее британец спас собаку, запертую хозяйкой в машине в один из самых жарких дней в году. Мужчина разбил стекло топором и освободил питомца. Одна из свидетелей произошедшего сняла спасательную операцию на видео. Ролик набрал более 40 тысяч просмотров.

Йоркширского терьера, изнемогавшего от жары на заднем сиденье VW Golf, заметили у торгового центра в английском графстве Беркшир. Инцидент произошел в понедельник, когда температура поднималась до 34 градусов в тени. Хозяйка животного пошла по магазинам со своей дочерью. Собаку они оставили запертой на жаре на 45 минут.