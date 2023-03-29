Мир 29 марта 2023, 14:15 «Глубже уже некуда». Лавров обвинил НАТО в максимальной вовлеченности в конфликт на Украине Глава МИД Лавров: НАТО фактически воюет на стороне киевского режима РИА «Новости»

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Страны НАТО стали непосредственными участниками конфликта на стороне Украины, объявил на пресс-конференции после российско-иранских переговоров в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляция прошла в Telegram-канале МИД России.

Министр сказал, что обсудил на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Украине и вокруг нее. Он в очередной раз обратил внимание коллеги на подрывную линию стран НАТО, которые давно втянулись в конфликт и продолжили наращивать свое участие.

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«Глубже [вовлекаться] уже некуда. И фактически [члены Североатлантического альянса] воюют на стороне киевского режима», — подчеркнул Лавров.

Россия, по его словам, оценила взвешенную позицию Ирана и понимание истинных мотивов происходящего. Стороны также обсудили сотрудничество в топливной энергетике, транспортной сфере, работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорились продвигать переговорный процесс по заключению соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом.