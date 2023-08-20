Мир 20 августа 2023, 09:53 Глубокую рецессию экономики Германии заметили в Британии Economist: экономика Германии оказалась в глубокой рецессии Unsplash

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Экономика Германии погрузилась в глубокую рецессию, а перспективы восстановления роста выглядят туманными. На это указали в материале издания The Economist.

По данным журналистов, причиной превращения экономики ФРГ в музей технологий и промышленности стали устаревшие бизнес-модели, чрезмерная бюрократия и ветхая инфраструктура.

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«Некогда самая крупная экономика на континенте приобрела статус отстающей. Уже третий квартал подряд мы видим ее стагнацию или спад. По итогам 2023 года Германия может остаться единственной крупной экономикой, у которой произошло падение ВВП», — отметили они.

Блогер «Голос Мордора» объяснял «360», что решение правительства Германии привлекать заемные средства на восстановление экономики повлечет за собой еще больший кризис в стране. По его словам, причиной разрушения экономики ФРГ стала политика США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, следуя в фарватере Штатов, Германия стреляет в ногу самой себе, писал RT.