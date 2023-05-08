Мир 08 мая 2023, 13:56 «Глубокое разочарование». Боррель сделал откровенное признание об Украине Боррель: конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира. Об этом заявил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования», — написал он.

Реклама

Боррель выразил мнение, что такую ситуацию спровоцировало неправильное управление глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны.

Раскол, по его словам, может углубляться до тех пор, пока не превратиться в пропасть. Боррель призвал членов Евросоюза серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. Глава европейской дипломатии напомнил, что в мире ведется борьба мнений и «битва предложений».

Ранее Боррель назвал план президента Владимира Зеленского единственным мирным решением по Украине. А предложения китайской стороны по завершению конфликта он счел «набором благих пожеланий».