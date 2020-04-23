Руководитель политический экспертной группы Константин Калачев в беседе с «360» предположил, что заявление официального новостного агентства Северной Кореи о «глубокой медитации» главы республики Ким Чен Ына следует понимать, как состояние комы, в которую он впал после операции.

Политолог напомнил, что предыдущие дни появлялись даже новости о его смерти, и, видимо, официальные СМИ косвенно подтвердили, что лидер страны впал в кому.

«Преждевременные слухи о его тяжелой болезни муссируются все последние дни. Предположу, что агентство подтверждает информацию о тяжелой болезни, а глубокая медитация — или кома, или послеоперационное восстановление. Если хирургическое вмешательство было удачным. Глубокая медитация — это бессознательное состояние, означает, что в сознание он не пришел, не реагирует на внешние раздражители. Может быть, применимы и какие-то другие медицинские термины, характеризующие тяжелое состояние больного после операции, я не врач. Очевидно одно — принимать решения он не в состоянии», — заявил эксперт.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на людях с 11 апреля. Он пропустил испытания противокорабельных ракет, ежегодную сессию Верховного народного собрания и празднование 108-летия своего деда, чего вообще никогда не делал.

В западной прессе появились новости о тяжелом послеоперационном состоянии Ким Чен Ына и даже его смерти. Беглый экс-посол КНДР Тхэ Ен Хо подчеркнул, что в ответ на эти статьи официальные издания Северной Кореи никак не отреагировали, что, как минимум, странно.