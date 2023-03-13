Мир 13 марта 2023, 11:38 Глобальный Юг разлюбил Запад. Страны выступили против навязанного миропорядка SCMP: роман с Западом закончился, страны выступили против навязанного Западом миропорядка РИА «Новости»

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Бывшие колонии восстали против навязанного Западом либерального миропорядка. Все больше стран перестали молчать и выступили против невыгодной им гегемонии, заявил в статье на сайте South China Morning Post заслуженный научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.

Изменение баланса сил, непримиримость Запада в отношении Украины и плохие результаты иностранных интервенций, по его словам, заставили остальных насторожиться. Заявление премьер-министра Индии Нарендра Моди на встрече G20 показало раскол. Он сказал, что ни одна группа не может претендовать на глобальное лидерство, не прислушиваясь к остальным. Эндрю Шэн предупредил, что все больше стран выступают против либеральной политики западных стран.

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«Бывшие рабы, колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие хозяева настаивают на старом порядке, где они правят, а вы подчиняетесь. <…> Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс», — сказал автор статьи.

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Он добавил, что теперь глобальный Юг не встанет на сторону Востока или Запада, не убедившись, что его интересы соблюли. Эти страны примкнут к одному, чтобы уравновесить другого. Эндрю Шэн заявил, что США использовали однополярную и безраздельную власть, чтобы доминировать, вплоть до распада СССР, но теперь у них не осталось ресурсов для полного контроля над миропорядком. Пока Запад находится в метавселенной своего воображаемого творения, остальные страны пытаются понять, как выжить при существующем либеральном порядке.

Ранее бывший член Европарламента Флориан Филиппо призвал французов выйти на митинг против агрессивной политики Евросоюза, а председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино предупредил, что весь мир восстанет против Запада из-за его высокомерия и слепоты.