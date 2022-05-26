Россию невозможно выдавить с глобальной экономической арены, а сама страна не собирается с нее уходить. Об этом на Евразийском экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что развитие евразийской интеграции не связано с нынешней коньюнктурой.

«Ведь мы создали эту организацию много лет назад. Прямо скажем, по инициативе первого президента Казахстана», — написал Путин.

Глава государства привел слова Нурсултана Назарбаева, который предложил Путину определить приоритетное направление торговли.

«Хорошо помню наш ключевой разговор на эту тему, когда он сказал, что мы должны выбрать, работать со своими естественными соседями и партнерами или для нас более приоритетным является вступление во Всемирную торговую организацию», — сообщил он.

Также Путин подчеркнул, что для расчетов в национальных валютах в ЕАЭС достигла 75%.