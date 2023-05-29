29 мая 2023, 10:23
Глобальное сражение случится на востоке. Япония и Южная Корея сменили формат помощи Украине
РИА «Новости»: США взяли Россию в клещи при помощи Южной Кореи и Японии
Южная Корея стала оказывать Украине не только гуманитарную, но и военную помощь. Япония тоже сменила тактику. США укрепили связи и нашли поддержку на востоке. Главное глобальное сражение, по словам РИА «Новости», случится именно в этой части света.
Япония заняла пятое место в мире по объему оказанной помощи, но только гуманитарной на сумму 570 миллионов евро и финансовой в объеме 5,66 миллиарда евро. Министр иностранных дел Фумио Кисида объявил 21 мая о поставке на Украину 100 автомобилей Сил самообороны, чем снял запрет на военную помощь.
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Южная Корея тоже долгое время отказывалась поставлять оружие, военную технику и снаряды. Правительство выделило 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь, поддержало продовольственную программу Grain from Ukraine и пообещало 130 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры. Страна передала украинским военным лишь бронежилеты, шлемы, лекарства и сухпайки, однако затем косвенно присоединилась к линии Запада — подписала с Польшей соглашение о продаже танков К2 Black Panther, согласилась передать через США сотни тысяч снарядов.
Автор статьи отметил, что обе страны активизировали работу с НАТО, а альянс стал вмешиваться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, США буквально взяли Россию на востоке в клещи. Он предположил, что именно в этой части света произойдут «ключевые эпизоды глобального противостояния».
Новый пакет военной помощи Украине анонсировали США. Они потратят 1,2 миллиарда долларов на обеспечение будущих потребностей киевского режима.
США
Япония
Южная Корея
Украина
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