Мир 29 мая 2023, 10:23 Глобальное сражение случится на востоке. Япония и Южная Корея сменили формат помощи Украине РИА «Новости»: США взяли Россию в клещи при помощи Южной Кореи и Японии Викимедиа

Читать 360tv в

Южная Корея стала оказывать Украине не только гуманитарную, но и военную помощь. Япония тоже сменила тактику. США укрепили связи и нашли поддержку на востоке. Главное глобальное сражение, по словам РИА «Новости», случится именно в этой части света.

Япония заняла пятое место в мире по объему оказанной помощи, но только гуманитарной на сумму 570 миллионов евро и финансовой в объеме 5,66 миллиарда евро. Министр иностранных дел Фумио Кисида объявил 21 мая о поставке на Украину 100 автомобилей Сил самообороны, чем снял запрет на военную помощь.

Реклама

Южная Корея тоже долгое время отказывалась поставлять оружие, военную технику и снаряды. Правительство выделило 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь, поддержало продовольственную программу Grain from Ukraine и пообещало 130 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры. Страна передала украинским военным лишь бронежилеты, шлемы, лекарства и сухпайки, однако затем косвенно присоединилась к линии Запада — подписала с Польшей соглашение о продаже танков К2 Black Panther, согласилась передать через США сотни тысяч снарядов.

Автор статьи отметил, что обе страны активизировали работу с НАТО, а альянс стал вмешиваться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, США буквально взяли Россию на востоке в клещи. Он предположил, что именно в этой части света произойдут «ключевые эпизоды глобального противостояния».

Новый пакет военной помощи Украине анонсировали США. Они потратят 1,2 миллиарда долларов на обеспечение будущих потребностей киевского режима.