Глобальное потепление растопит нефтяную отрасль

Тает вечная мерзлота, поэтому вскоре почва не сможет выдерживать на себе нефтедобывающую инфраструктуру. Пробуренные скважины разрушатся.

Климат меняется, поднимается температура. Соответственно, сезон таяния вечной мерзлоты продлевается. А это, в свою очередь, дестабилизирует основание, на котором установлена инфраструктура. О последствиях глобального потепления рассказал Вананд Меликсетян.

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«Согласно последнему докладу Международной панели по изменению климата (МПИК), вечная мерзлота переживает период стремительного изменения, что ставит под угрозу структурную стабильность и функциональную производительность инфраструктуры», — отметил он.

Чем глубже сейчас вбиваются сваи в вечную мерзлоту, тем меньше шансов, что слой почвы на этом уровне оттает. Однако старые буровые платформы все равно пострадают от климатических изменений. Их построили во времена, когда еще не верили всерьез в изменение климата.

При этом важно помнить, что более сильное погружение свай в вечную мерзлоту отразится на стоимости добычи нефти и газа.

Парижское соглашение по климату обязывает сократить выбросы парниковых газов. Если соблюдать документ, в будущем вечная мерзлота стабилизируется на уровне 45% от текущих значений.

Если же не предпринимать никаких действий, несущая способность почвы может упасть к 2025 году на 25-50% по сравнению с показателями 1965–1975 годов. А в некоторых регионах можно будет говорить даже про 50-75%.